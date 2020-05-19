محافظ مطروح: إغلاق الشواطئ والمداخل ومنع الحفلات خلال أيام العيد

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن المحافظة ملتزمة بعدم وجود تجمعات بشرية وبتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بأي الحفلات، بالإضافة إلى إغلاق مداخل المحافظة كافة.

أضاف شعيب، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، مساء اليوم الإثنين: «تم التنبيه على رؤساء المدن والتنسيق مع وزارة الداخلية بإغلاق الشواطئ لتقليل انتشار كورونا، واللي ليه وحدات مش هنمنعه يخش وحداته لكن يفضل فيها، لا شواطئ لا استخدام للأماكن السياحية أو التجمع داخل القرى السياحية لحفلات أو غيره، لا حفلات جماعية خارجية، خلال فترة العيد».

وأشار إلى وضع أكمنة شرطية على مداخل المحافظة الخمسة لإغلاقها، وأن حرس الحدود والشرطة موجود أيضا لمنع اللانشات والمراكب، مضيفا أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم عمل دوريات مترجلة وأخرى على سيارات تجوب السواحل والشواطئ بالمحافظة، وتدخل القرى السياحية للحفاظ على الالتزام بكل الإجراءات المفروضة من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابع محافظ مطروح: «8 فنادق بالساحل الشمالي قدموا إنهم هيلتزموا بالشروط اللي فرضتها وزارة الصحة والسياحة، وتم تشكيل لجنة لإعطاء التصاريح لهذه الفنادق إذا تبين التزامهم بالإجراءات، لإعادة افتتتاحها».