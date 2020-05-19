 بعد تنفيذ 50 ألف حكم بـ24 ساعة.. خالد أبوبكر: الأمن العام تطور بشكل محترم وحرفي جدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2020 5:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بعد تنفيذ 50 ألف حكم بـ24 ساعة.. خالد أبوبكر: الأمن العام تطور بشكل محترم وحرفي جدا

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
حسام عماد
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 4:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 4:52 ص

أشاد الإعلامي خالد أبوبكر التحية بأداء جهاز الأمن العام، وذلك بعد الإعلان عن ضبط 163 سلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضاف أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» الذي يقدمه على قناة «إكسترا نيوز»: «عندنا واحد في الداخلية اسمه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، هو وناس كتير أثبتوا لينا إزاي الأمن العام بيتفهم كل النواحي الإنسانية، يعني إيه الأمن العام، يعني وانت قاعد في البيت تبقى آمن مطمن، الأمن العام بيتي لما يتسرق الشرطة تجيب لي حقي، لو واحد زور ورقة كل حقي أطلب النجدة تجيلي دا الأمن العام، ودا موضوع مش سهل معقد».

وأِشار إلى أن الأمن العام في مصر تطور وأصبح يراعي العلاقة بين الضابط والناس في الشارع بحيث يعلوها الاحترام والتقدير والحرفية العالية؛ ما يعطي رالة أمان للمجتمع المصري كله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك