أشاد الإعلامي خالد أبوبكر التحية بأداء جهاز الأمن العام، وذلك بعد الإعلان عن ضبط 163 سلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضاف أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» الذي يقدمه على قناة «إكسترا نيوز»: «عندنا واحد في الداخلية اسمه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، هو وناس كتير أثبتوا لينا إزاي الأمن العام بيتفهم كل النواحي الإنسانية، يعني إيه الأمن العام، يعني وانت قاعد في البيت تبقى آمن مطمن، الأمن العام بيتي لما يتسرق الشرطة تجيب لي حقي، لو واحد زور ورقة كل حقي أطلب النجدة تجيلي دا الأمن العام، ودا موضوع مش سهل معقد».

وأِشار إلى أن الأمن العام في مصر تطور وأصبح يراعي العلاقة بين الضابط والناس في الشارع بحيث يعلوها الاحترام والتقدير والحرفية العالية؛ ما يعطي رالة أمان للمجتمع المصري كله.