مصدر بالتموين: إصابة رئيس مصلحة الدمغة والموازين بالكورونا ويتلقى العلاج بمستشفى العزل

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، اللواء عبد الله منتصر قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل الصحي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق" أن الوزارة تدخلت بعد تأكد اصابة رئيس المصلحة من خلال اصدار أوامر مباشرة بعزل كافة العاملين المخالطين له لمدة 14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة، واتباع كافة تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن، خاصة وأن مصلحة الدمغة والموازين بمنطقة الجمالية شهدت أيضا إصابة مدير قسم التحليل الأسبوع الماضي.

وأكد أن العمل سيستمر بشكل طبيعي داخل المصلحة وذلك بعد تطبيق الحجر الصحي على المخالطين للمصاب، في منازلهم لمدة 14 يوم، وسيتم الاستعانة بطقم عمل أخر بدلاً من المخالطين للمصاب، حتى يستمر العمل بشكل طبيعي داخل مصلحة الدمغة والموازين.