 الخارجية الكويتية تستعرض خطتي ترحيل العمالة المخالفة وإجلاء العمالة الوافدة إلى أوطانهم - بوابة الشروق
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الخارجية الكويتية تستعرض خطتي ترحيل العمالة المخالفة وإجلاء العمالة الوافدة إلى أوطانهم

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:05 م

عقد وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة خطة ترحيل العمالة المقيمة بصفة غير قانونية في الكويت، وخطة إجلاء العمالة الوافدة إلى أوطانهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية رئيس فريق عمل تنفيذ الآلية الخاصة بتشجيع وحث المقيمين للعودة لأوطانهم مريم العقيل، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

واستعرض وزير الخارجية الكويتي، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية، عبر التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في الكويت، والتنسيق القائم معها لمغادرة رعاياها إلى أوطانهم.

كما تناول الاجتماع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه سفارات الدول التي لديها عمالة في الكويت؛ للقيام بمسؤولياتها القانونية لتسهيل إجراءات مغادرة مواطنيها.

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