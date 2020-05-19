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وزير الخارجية الإيطالي يشجع الألمان على زيارة بلاده هذا الصيف

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:53 م

مع تعافي إيطاليا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أمله في عودة السياح من ألمانيا ومناطق أخرى من أوروبا لزيارة بلاده هذا الصيف.

وقال دي مايو في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء "نحن مستعدون في الصيف لاستقبال السياح من أوروبا ، مع الالتزام بالأمان الضروري".

وتستعد إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء، لاستقبال المسافرين من منطقة شنجن للتنقل الحر ابتداء من 3 يونيو المقبل.

وقال دي مايو إن السياحة تمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. وتعد إيطاليا وجهة شهيرة للسياح الألمان.

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