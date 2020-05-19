الظفرة الإماراتي يرفض التفريط في لاعبيه

أكد أحمد عمران القبيسي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة مشرف الفريق الأول للعبة بالنادي أن النادي لم يتخذ أي قرار يخص لاعبيه سواء المواطنين أو الأجانب نافيا ما يتردد عن وجود نية للاستغناء عن أي من اللاعبين لصالح أي ناد في الوقت الحالي ، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وقال القبيسي : "اللاعب الوحيد الذي انتهى عقده مع النادي هو سهيل المنصوري ، وهو يملك خيار التجديد مع النادي أو الرحيل ، ونقوم حاليا بالتفاوض مع اللاعب لتجديد عقده. ما يتردد عن وجود صفقات تبادلية أمر غير صحيح، ولا وجود لعروض رسمية لخالد السناني أو عبد الرحمن يوسف أو غيرهما من اللاعبين".

وأوضح أن عقد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش مع الظفرة يمتد لموسمين قادمين.

وأكد القبيسي أن النادي بصدد تدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة ، لكنه ينتظر حاليا القرار النهائي حول الموسم الحالي ، وما إن كان سيستمر أو سيتم إلغاؤه ، مشيرا إلى أن هنالك هامشا كبيرا من الوقت أمام النادي لتدعيم صفوفه قبل عودة عجلة النشاط الكروي في أغسطس المقبل.