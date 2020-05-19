أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 267 ألفا و867 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الثلاثاء بالشون والصوامع، مشيرا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 341 ألفا و823 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ367 ألفا و295 فدانا، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد المحافظ على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، هي 670 جنيهاً للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.