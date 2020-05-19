الصحة السعودية: تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق السعودية، حيث سجلت العاصمة الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385 حالة إصابة جديدة.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي حول الجائحة، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 59854 إصابة.

كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي، في البلاد.