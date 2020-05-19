وزير التعليم العالي: تعقيم لجان الامتحانات وتطبيق التباعد مسؤولية كل جامعة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل جامعة ستكون مسؤول عن الجداول الخاصة بكلياتها بشكل داخلي، كما أنها ستكون مسؤولة عن التأمين والتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفق قرارات وزارة التعليم العالي.

أضاف عبدالغفار، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، مساء اليوم الإثنين: «كل جامعة ليها خصوصيتها وإجراءاتها والجداول بتختلف من كل جامعة لأخرى، ومن ساعة ما وقفنا التدريس في الجامعة وحققنا نجاحا في التعليم عن بعد، وبعدين قدرنا نلغي امتحانات نصف التيرم ونضمها على امتحانات الفاينال، وحولنا امتحانات النقل إلى أبحاث، واللي هيمتحنوا دلوقتي السنوات النهائية في جامعاتهم وفق إجراءات احترازية معروفة ومفروضة تطبقها كل جامعة».

وأشار إلى أن ميزانية امتحانات السنوات النهائية مفتوحة وغير محددة كل ما يهم الدولة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، وما يهم الوزارة تطبيق الإجراءات التي تحافظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين والموظفين وكل الإجراءات يجب أن تكون متخذة مهما كانت التكلفة.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت خلال الأيام الماضية إقامة امتحانات السنوات النهائية بالجامعات المختلفة بدءا من أول شهر يوليو المقبل، مع المحافظة على الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.