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«الاتحاد للطيران» الإماراتية تفصل عددا من الموظفين

طيران الإمارات
طيران الإمارات
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 3:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 3:08 م

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها، أنها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات فصل بحق موظفين في عدد من أقسام الشركة، وفقا لظروف السوق الحالية.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "من الواضح أن الطلب على السفر في الأيام المقبلة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة"، مشيرة إلى أنها تفخر بموظفيها الذي يملكون مهارات عالمية المستوى.

وشددت الشركة على أن "جائحة كورونا جلبت تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، والاتحاد للطيران، غير مستثناة من هذه التداعيات".

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