رئيس «حماية المستهلك»: البت في «أزمة مصروفات المدارس» بعد أخذ رأي «التعليم»

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم في انتظار رد وزارة التربية والتعليم وتقييم ما إذا كان أولياء الأمور يستحقون استرداد بعض أموالهم، أو عدم سداد جزء من مصروفات المدارس الخاصة، بسبب تضرر سير العملية التعليمية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

أضاف عبدالمعطي، في مداخلة ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز في حاجة إلى جزء فني في صورة رد تتقدم به وزارة التعليم للبت في أن الخدمة تم تقديمها كاملة أو بها نقص، وسيتم بناء قرار من الجهاز بناء على الرأي الفني المقدم من وزارة التعليم.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تقرير وزراء التربية والتعليم سيحدد إذا ما كانت المدرسة الخاصة اتمت الخدمة التعليمية ونقل الطلاب وتوفير مباني وأماكن ومنظومة تعليمية مقابل المبلغ المدفوع من أولياء الأمور أم يستحق أولياء الأمور استرداد أموالهم أو جزء منها.

تابع: «مصر دولة قانون، والمبادئ القانونية هي الحاكمة، وجهاز حماية المستهلك هو المعني بوصول حقوق جميع المستهلكين، وورد شكاوى للجهاز ووفق المادة 25 تلزم المورد أو مقدم الخدمة على اعتبار التعليم الخاص هو خدمة برد مقابل خدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو رد السلعة إذا كان بها نقص أو عيب، المواطن اللي هو ولي الأمر هنا محور الاهتمام وفق توجيهات الرئيس والحكومة».