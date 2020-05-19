 جزيرة مايوركا الإسبانية ترفض دخول ثلاثة ألمان وتعيدهم إلى بلادهم - بوابة الشروق
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جزيرة مايوركا الإسبانية ترفض دخول ثلاثة ألمان وتعيدهم إلى بلادهم

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:18 م

رفضت سلطات دي مايوركا دخول ثلاثة ألمان إلى أراضيها وأعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الثلاثاء، استنادا إلى حكومة الجزيرة الإسبانية أن القادمين الثلاثة -وهما رجلان وامرأة- الذين وصلوا على متن رحلة جوية من مدينة كولونيا، ليس لديهم سبب وجيه للقدوم.

جدير بالذكر أن هناك حظر دخول عاما مفروضا على السائحين القادمين إلى إسبانيا بسبب أزمة كورونا.

وتفرض الشرطة الإسبانية إجراءات رقابية صارمة بالنسبة لأى قادم إلى البلاد، ومن ثم تنعدم الفرص أمام الراغبين في دخول البلاد دون تقديم ما يثبت أن أول أماكن إقامته تقع في إسبانيا أو بدون وجود أسباب وجيهة للدخول، وبالتالي تم إعادة الألمان الثلاثة إلى بلادهم مباشرة.

وتعد قيود السفر جزءا من تدابير طارئة للحكومة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، كما فرضت السلطات منذ يوم الجمعة الماضي حجرا صحيا لمدة 14 يوما بالنسبة للأجانب القادمين.

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