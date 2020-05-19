محافظ المنوفية يستعرض خطة المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا

استعرض إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خطة المحافظة الاستراتيجية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وما تم من إجراءات احترازية ووقائية منذ بدء ظهور حالات الاشتباه وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه بفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والفريق المرافق له من أخصائيي مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات، بحضور محمد موسي نائب المحافظ وعلاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية والدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وقال المحافظ إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس من خلال العزل الجزئي لبعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهر بها إصابات ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإعطاء إجازات للعاملين بالقطاع العام والخاص وكذا تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية للالتزام بالعزل المنزلي والتواجد الأمني، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الوزارة لتخصيص مستشفي الباجور ومركز اليونسكو كمستشفيات عزل دعما للمنظومة الصحية فضلا عن تجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين من أبناء الوطن وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، فضلا عن تشكيل لجان لحصر المخالطين ومخالطيهم ومتابعة إجراءات العزل المنزلي وأيضا تشكيل لجان للمرور علي المصانع بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف المحافظ عن توجيه إنذار للمصانع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، لافتا إلى أنه قرر عدم أداء الخدمة لمن لا يلتزم بلبس الكمامات للمترددين على المصالح الخدمية وإلزام السائقين والركاب بكافة مواقف المحافظة بارتداء الكمامات كما تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الأمر وتوقيع عقوبة على السائقين غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة لم تتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارات الحظر وغلق المحال التجارية في موعدها وفض الأسواق ومنع التجمعات وإصدار التعليمات الدورية بالتعامل الفوري مع أية تجاوزات.

وأكد المحافظ أنه وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وحصر المخالطين ومخالطيهم لسرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مشيرا إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سريرا بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لاستقبال الحالات المصابة، وسيتم افتتاحها بداية الأسبوع المقبل.

من جانبه قدم الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، الشكر للمحافظ على الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، كما نقل شكر وزيرة الصحة للمحافظ على الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة للمتابعة المستمرة لجهود المحافظات في هذا الشأن والوقوف علي آخر المستجدات أولا بأول، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمحافظة.

وقال إن الاكتشاف المبكر للمرض وتوسيع دائرة الاشتباه يساعد على سرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مؤكدا ضرورة تكثيف برامج التوعية للمواطنين وكيفية التعامل مع بدء ظهور الاشتباه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المعمول به.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات، أهمها تشديد الرقابة على الأسواق والمصانع وبحث إمكانية استخدام مستشفى اليوم الواحد بأشمون كمستشفى عزل بسعة 60 سريرا وكذا التأكيد على لامركزية الحالات المصابة وإمكانية إخضاعهم للفحوص كل وفق منطقته أو محافظته وكذا بحث إمكانية الزام أتوبيسات النقل العام وكافة وسائل المواصلات وأتوبيسات المصانع بنحو 50% من حمولة الركاب.