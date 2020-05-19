موسكو تنظر بسلبية لتهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بجنيف، جينادي جاتيلوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة الصحة العالمية.

وقال جاتيلوف في تصريح اليوم الثلاثاء: "بالطبع موقفنا سلبي من هذه التهديدات، لأننا نعتقد أن منظمة الصحة العالمية هي على وجه التحديد المنظمة، التي يجب أن تنسق الأنشطة الصحية الدولية للدول"، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا يتعين أن تُعطى لمكافحة الفيروس التاجي.

وأضاف: "أن هجمات واشنطن هذه على منظمة الصحة العالمية هي ببساطة غير ناجحة"، وتابع:"إذا اتهمنا منظمة الصحة العالمية بأنها غير شفافة وغير فعالة، فكيف نقيم الوضع في المقر الرئيسي للمنظمة حيث يوجد أكثر من 90% من الخبراء الأمريكيين بين صفوف القيادة، وهم على دراية تامة ببداية الوباء وتطوراته".

وأكد جاتيلوف أن الولايات المتحدة لاعب مهم في الساحة الدولية ولاعب مهم في نظام منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه سيكون من المحزن للغاية فقدان الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في هذه المنظمة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد هدد في وقت سابق بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر خلال 30 يوما إصلاحات جوهرية كبيرة.

وبرر ترامب ذلك بأن منظمة الصحة العالمية تجاهلت بشكل منهجي التقارير الموثوقة عن انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أوائل ديسمبر 2019 أو قبل ذلك، كما أنها لم تجر أي تحقيق مستقل في التقارير التي تتعارض مع موقف القيادة الصينية، وبالإضافة لذلك، كانت منظمة الصحة العالمية على علم بـ"حالة الطوارئ الصحية" في وقت أبكر من 30 ديسمبر 2019 ولم تبلغ عنها، كما لم تبلغ العالم بالمعلومات التي أحالتها إليها السلطات التايوانية بشأن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.