ارتفاع أسعار النفط للجلسة الرابعة مع التزام المنتجين بخفض الإنتاج وتحسن الطلب

توقعات بهبوط قياسي لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة خلال يونيو

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على التزام المنتجين بوعودهم بخفض الإنتاج، فضلا عن تحسن الطلب مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

كان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من إبريل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4%، مسجلا 32.25 دولار للبرميل.

وكان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس الماضي.

ويحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس أمس الثلاثاء، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

ودُعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، والتي خفضت صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان للأوراق المالية إن «معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو».

وأضاف «في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية (بسبب فيروس كورونا) سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب».

من جانبها قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أمس الأول الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل هبوطا قياسيا بمقدار 197 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 7.822 مليون برميل يوميا.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن الإنتاج من التشكيلات الصخرية سيكون الأدنى منذ أغسطس 2018 .

وتضاعف إنتاج الخام الأمريكي من التشكيلات الصخرية إلى أكثر من المثلين منذ 2013، مما رفع مجمل إنتاج البلاد من النفط إلى مستويات قياسية جديدة، ويكبح المنتجون الإنتاج منذ مارس وسط وفرة في المعروض وهبوط حاد في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يهبط إنتاج الخام في يونيو في كل من المناطق الصخرية السبع الرئيسية وأن يكون أكبر هبوط، ويبلغ حوالي 87 ألف برميل يوميا، في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو.

وفي برميان، أكبر منطقة صخرية منتجة للنفط، من المتوقع أن يهبط الإنتاج إلى حوالي 4.29 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري للإنتاجية انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لسابع شهر على التوالي إلى 81.5 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو المقبل.

وسيمثل ذلك انخفاضا بحوالي 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا من توقعات إدارة معلومات الطاقة لشهر مايو، وسجل الإنتاج الأمريكي من الحقول الصخرية الكبيرة أعلى مستوى شهري على الإطلاق في نوفمبر الماضي عندما وصل إلى 86.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

فيما أظهرت بيانات رسمية أمس الأول، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في مارس إلى 7.391 مليون برميل يوميا، مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات السعودية النفطية (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 8.19 مليون برميل يوميا في مارس.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.