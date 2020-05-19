البرازيل تتجاوز بريطانيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

(د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البرازيل نظيرتها في بريطانيا، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية نشرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات إصابة 254220 شخصا في البرازيل بالفيروس فيما توفى 16792 شخصا متأثرين بالمرض.

ووفقا لإحصاء عالمي أجرته جامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة فإن عدد حالات الإصابة بالمرض في البرازيل تجاوز حاليا بريطانيا، التي سجلت أكثر من 247 ألف إصابة.

واصبحت البرازيل، وفقا للإحصاء، في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات في العالم، خلف كل من الولايات المتحدة وروسيا على التوالي، فيما حلت بريطانيا في المرتبة الرابعة.