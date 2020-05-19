بدء التدريب عن بعد للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية 2019-2020

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2019-2020، الذي ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو الجاري، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كل التدابير التي تساهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوي للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقي للعام 2019-2020 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية "http://pat.edu.eg/platform".

وأوضحت أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث إن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة بأهمية الالتزام بميعاد الحجز، وفي حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو المقبل، حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو المقبل، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.