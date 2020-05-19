التعليم العالي: تحاليل «PCR» أصبحت مقصورة على المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا فقط

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحاليل «PCR» للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت مقصورة على المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد داخل المستفيات فقط.

أضاف عبدالغفار، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، مساء اليوم الإثنين: «تم الاتفاق مع وزارة الصحة، بأن تحاليل PCR أصبحت مقصورة على مرضى محدودين داخل المستشفيات، مثل المشتبه فيهم أو الطاقم الطبي، أيضا أعضاء هيئة التدريس الذي قد تصل إليهم العدوى عن طريق المرضى، وعالميا مفيش حد عشان يطمن على نفسه أو واحد شاكك أو واحد خايف يروح يعمل مسح، لأ يعزل نفسه في المنزل أو ما تظهر عليه أعراض يتوجه أو يتواصل مع الجهات المختصة».

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، تسجيل 535 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة، ما يصل بإجمالي عدد الحالات إلى 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.