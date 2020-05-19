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استقالة رئيس وزراء ليسوتو رسميا

رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني
رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 6:12 م

أعلن رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني، المحاصر بالمشكلات، اليوم الثلاثاء، خلال بث تليفزيوني، استقالته رسميا.

وقال تاباني -80 عاما- في البيان الذي بثته محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية: "لقد حان الوقت المناسب للتنحي... أخيرا."

ولم يتطرق تاباني إلى التحقيق الجاري حاليا بشأن مقتل زوجته الأولى ليبوليلو، وهو ما أدى إلى إطلاق دعوات متكررة تطالب باستقالته.

وكان حزب "مؤتمر عموم باسوتو" الحاكم في مملكة ليسوتو، أكد أمس الاثنين صدور تعليمات لتاباني لتقديم استقالته. ثم تم الإعلان لاحقا عن رسالة موقعة من السكرتير الخاص للملك ليتسي الثالث تقر باستبداله.

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