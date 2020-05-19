تقرير: تكلفة الفترة المتبقية من الدوري السعودي تبلغ نصف مليار ريال

قدمت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى رابطة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين التكلفة المالية التي يترتب عليها استئناف أو إلغاء بطولة الدوري للموسم الجاري ، الذي توقف احترازيا بقرار من وزارة الرياضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية ، نقلا عن مصادر لها لم تكشف عن هويتها ، أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية تقدر بنحو نصف مليار ريال سعودي (نحو 133 مليون دولار) كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة .

وكانت الرابطة حددت 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري ، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.

وأوضح فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي، في تصريحات إلى "الرياضية" ، أن المبالغ المتوقع صرفها من النادي لرواتب اللاعبين خلال أربعة أشهر تتراوح ما بين 12 و16 مليون ريال حال استئناف الدوري.

وأشار إلى أنهم في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووزارة الرياضة والرابطة ، للبت في تمديد عقود "إضافية" للاعبين المحترفين ، التي تنتهي معظمها في نهاية مايو الجاري.