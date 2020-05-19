مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان لمواجهة كورونا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا، في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان.

وتشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية ، فضلاً على كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتي تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء.