الصين تدعو لاعتماد قرار يدعم الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية وتنفيذه بالكامل

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها أن يتم اعتماد قرار يدعم الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية من قبل جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بتوافق الآراء وأن يتم تنفيذه بالكامل وبدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الصين شاركت بنشاط في المشاورات بشأن مشروع القرار المقدم إلى جمعية الصحة العالمية، على أمل أن يتم اعتماد القرار من قبل جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بتوافق الآراء وأن يتم تنفيذه بالكامل وبدقة.

وأضاف جيان أن نص مشروع القرار الحالي يقدر ويدعم بوضوح الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية، ويدعوالدول الأعضاء إلى منع مظاهرالتمييز والوصم ومكافحة المعلومات الخاطئة والباطلة، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير أدوات التشخيص وطرق العلاج والأدوية واللقاحات وتعقب مصدرالفيروس، بالإضافة إلى تقييم استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء في الوقت المناسب.

وتابع جيان أن مشروع القرار بشأن كوفيد-19 قيد المناقشة حاليا في منظمة الصحة العالمية يتطابق مع موقف بلاده، ويعكس في الوقت نفسه الآراء المشتركة لدول العالم، وأن مشروع القرار لا علاقة بما تدعو إليه أستراليا من إجراء "مراجعة دولية مستقلة"، معتبرا أن ما تقوم به أستراليا هو مجرد "لعبة سياسية" ينبغي التوقف عنها.

وأكد جيان أن الصين تؤيد تقييما شاملا لأعمال مكافحة كوفيد-19عقب السيطرة على الوباء وتحت قيادة منظمة الصحة العالمية مع التمسك بمبدأ العدالة والموضوعية.

وحول محاولة بعض الدول دعوة تايوان لحضور جمعية الصحة العالمية كمراقب، أكد جيان أن محاولات فصل تايوان عن الصين لن تنجح، وأن الوقائع تدل مجددا على أن إثارة موضوع تايوان في جمعية الصحة العالمية غير مرحب به.

وأشار جيان إلى أن الحكومة الصينية اتخذت منذ ظهورفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) التدابير اللازمة كافة لضمان أمن مواطني تايوان وصحتهم، حيث بادرت إلى دعوة المختصين الصحيين من تايوان للقيام بزيارة تفقدية إلى مدينة ووهان (مركز تفشي الفيروس في الصين)، وأبلغت سلطات المنطقة بآخرالبيانات بشأن كوفيد-19 أولا بأول، إضافة إلى تبني إجراءات ضرورية على أساس مبدأ "صين واحدة" بما يكفل حق تايوان في المشاركة في شؤون الصحة العالمية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن اتهام بعض مسؤولي الجانب الأمريكي للحكومة الصينية بإدارة عملية الإعلام المزيف حول الوباء لا أساس له من الصحة، وأن الجانب الأمريكي يعرف بدقة من يدير عملية للإعلام المزيف ورأى العالم ذلك بوضوح أيضا.

وشدد جيان على أن بعض السياسيين الأمريكين يحاولون تحميل الصين مسؤولية فشل الحكومة الأمريكية في الاستجابة للوباء من خلال نشر مختلف المعلومات المزيفة.