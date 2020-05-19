نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية

عقد اجتماع برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بحضور المهندس أحمد الليثي مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، والأستاذة داليا فيض رئيس اللجنة المشرفة على المشروع من المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومشرفى النظام بالمراكز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة للتعريف بأهم التحديثات التي تم إضافتها لتطوير منظومة العمل وتذليل معوقات تنفيذ منظومة الإدخال بالمراكز التكنولوجية.

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي قد التقى باللجنة قبل انعقاد هذا الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف تقديم ما يقارب 120 خدمة حكومية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى، حيث تمت مناقشة الخدمات التي سيتم تفعيلها على بوابة المحليات كمرحلة أولى.

كما ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الخدمات التي سيتم تفعيلها على بوابة المحليات كمرحلة أولى وكيفية التنفيذ، مثل آلية تطبيق الإيصال المميكن بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ضمن أهداف المشروع لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، والبيروقراطية، ويدعم جهود اللامركزية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ إلى أنه سيقدم تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج الاجتماع، والخطوات العملية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.