سلطت صحيفة "بيرجون" التركية الضوء على محاباة حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لمجموعة من رجال الأعمال المقربين منها بمناقصات حكومية وإعفاءات ضريبة لا تقدم لغيرهم.

وذكرت الصحيفة أن شركة مقربة من حزب العدالة والتنمية فازت بمناقصة توفير المساعدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الصحيفة أن بلدية جونجوران التابعة لحزب العدالة والتنمية، طرحت مناقصة لشراء 15 ألف صندوقا من المواد الغذائية سيتم توزيعها على المواطنين المتضررين من أزمة وباء كورونا.

وأضافت أن المناقصة البالغة قيمتها 2.1 مليون ليرة تركية، فازت بها الشركة التي يملكها رجل الأعمال أيهان بالجي، وهو مسئول سابق في رئاسة حزب العدالة والتنمية في بلدية زيتين بورنو في إسطنبول وأحد المرشحين السابقين للبرلمان عن الحزب.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب التركي جلال إرين تشاليك، قوله على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الشركة نفسها حصلت على 47 مناقصة من حكومة حزب العدالة والتنمية بقيمة 43 مليون و365 ألفًا و978 ليرة تركية، على مدار 9 سنوات في الفترة بين عامي 2011 و2020.

وأوضح تشاليك أن الشركة المذكورة كانت بين أكثر الشركات فوزًا بالمناقصات من الحكومة، خاصة في المقاطعات التابعة لبلدية إسطنبول.

وحصلت الشركة على عدد من المناقصات من بلدية زيتين بورنو لتوفير المواد الغذائية والفواكه والخضروات، ومناقصات أخرى من بلدية بهجلي أفلر لتنظيم رحلات داخل المدينة وخارجها.

وكشف الصحفي تشاليك أن الشركة كانت دائمًا تشارك في المناقصات منفردة، أو تكون الشركة الوحيدة التي تقدِّم عرضًا سليمًا ومقبولًا.

يشار إلى أن أيهان بالجي هو مسؤول سابق في رئاسة حزب العدالة والتنمية بمنطقة زيتين بورنو في إسطنبول، وكان مرشحًا عن الحزب لدخول البرلمان، ويتولى الآن رئاسة فرع الهلال الأحمر في منطقة زيتين بورنو منذ عام 2016.