الصحة العمانية: تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها: 119 حالة لمواطنين عمانيين، و173 حالة لمواطنين غير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 5671 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات 26 حالة، وتماثل 1574 حالة للشفاء.

وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- المواطنين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.