شركة هولندية تبدأ استخدام البلاستيك النباتي الصديق للبيئة لصنع علب المشروبات

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بدأت شركة أفانتيام الهولندية للطاقة المتجددة، مشروعها بإنتاج بلاستيك من سكر النبات الذى لا يحوي أية مواد من النفط وذلك لاستخدامه لصنع علب المشروبات التي تسببت بكميات كبيرة من تلوث البلاستيك حول العالم.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن توم فان أوغان المدير التنفيذى للشركة، أنهم رغم ضائقة كورونا إلا أنهم سيبدؤون الإنتاج قبل نهاية العام الحالى مضيفا أنهم سيعملون بالتعاون مع كبار شركات المشروبات والأغذية العالمية والتي تستخدم البلاستيك لتغليف منتجتها.

ودعم المشروع كل من شركات كوكا كولا ودانون وكارلز بيرغ والأخيرة صرحت باستعدادها استخدام ذلك البلاستيك في عمل الطبقة الداخلية من علب مشروباتها بينما ستكون الطبقة الخارجية من الورق المقوى.

ويقول توم أن ذلك النوع من البلاستيك تم اختباره والتأكد من قدرته على تحمل استيعاب المشروبات الغازية بداخله دون أن يتلف.

وأضاف توم أن علب المشروبات المصنوعة من بلاستيك سكر النبات تحتاج لعام لتتحلل تماما إذا وضعت بمستوعبات تحليل وتحتاج لعدة أعوام لتتحلل بالبيئة الخارجية ولكن الشركة تنوي إعادة تدويرها باستمرار.

وفي خطة المشروع إنتاج 5000 طن من بلاستيك سكر النبات سنويا كدفعات أولية وليتم طرحه فى السوق بنهاية عام 2023.

ويقوم المشروع بأخذ فضلات زراعة الذرة والبنجر وغيرها من السكر النباتي ومن ثم تحليلها لمركبات أصغر يتم عمل البلاستيك النباتي منها.

ويذكر أن 300 مليون طن من البلاستيك المصنوع من النفط يتم إنتاجه سنويا وهو المتسبب الأكبر بتلوث البيئة وينتج عنه ما يعرف بالميكرو بلاستيك الدقيق والذي يصعب تحلله في البيئة.