لميس الحديدي ناعية صالح كامل: كان رجلا صاحب رؤية سبق بها الكثيرين في الإعلام

نعت الإعلامية لميس الحديدي، رجل الأعمال السعودي المالك لشبكة راديو وتليفزيون العرب «ART»، الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية، مساء أمس الاثنين.

وأضافت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، «خالص العزاء في وفاه رجل الاقتصاد والإعلام العربي الشيخ صالح كامل، كان رجلًا صاحب رؤية سبق بها الكثيرين في صناعه المصارف والإعلام».

وتابعت: «أحب مصر واستثمر فيها، وكانت وطنًا ثانيًا له، فأحبه المصريون»، مستطردة: «رحمة الله عليك يا شيخ صالح كنت نعم الأخ ونعم الصديق، وعزائي لأسرته الكريمة».

وتوفي رجل الأعمال السعودي المالك لشبكة راديو وتليفزيون العرب «ART»، الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ97 عامًا.