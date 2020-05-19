ما حقيقة الصورة التي جمعت ترامب بأسامة بن لادن في شبابهما؟

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في أمريكا، صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق، عندما كانا في مرحلة الشباب، قبل أن يتولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ظهر الرئيس الأمريكي وهو يسلم على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، ويقترب منه جسديا، بينما يرتدي كلا منهما بذلة سوداء، وينظرا بابتسامة الى كاميرا التصوير، التي التقطت صورتهما في جمع ما، وحملت الصورة تعليقا زعم أنه لترامب وهو يقول: ""كنت أعرف أسامة بن لادن لقد أحبه الناس وكان رجلاً عظيماً مات من أجل قضية نبيلة"، ولكن ما حقيقة تلك الصورة التي انتشرت بشكل كبير؟

يقول موقع "إنديا توداي"، إن الصورة مزيفة وأنه تم تركيبها على الصورة الأصلية التي جمعت الرئيس ترامب بالناشر الأمريكي صامويل نيو هاوس الإبن، في مدينة نيويورك عام 1987.

وقال الموقع أنه كان من المستحيل على زعيم القاعدة أسامة بن لادن أن يلتقي ترامب في حفل مرتديا بدلة، تاركا وراءه معسكره في جبال أفغانستان، وأن البحث أظهر أن الصورة الأصلية تم تعديلها ومعالجتها رقميًا لإنشاء صورة مزيفة منها.

نشرت الصورة الأصلية بواسطة "Getty Images"، منذ ديسمبر عام 1987، خلال حفلة توقيع كتاب في برج ترامب في مدينة نيويورك، ونشرت بعنوان توضيحي هو "دونالد ترامب في ترامب بوك باركي 1987"، كما استخدمتها صحيفة "الجارديان" البريطانية في وقت سابق.

أيضا يعتبر الاقتباس الذي نسب إلى ترامب هو مزيف مثل الصورة، فلم يصف ترامب أبداً بن لادن بأنه رجل عظيم مات من أجل قضية جديرة بالاهتمام، لأن بن لادن كان العقل المدبر لهجوم مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر عام 2001، والعديد من الهجمات الأخرى على الأفراد والمؤسسات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وقد قُتل في عملية عسكرية أمريكية في مخبأه في باكستان عام 2011، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.