بدأت الحلقة الـ24 من مسلسل «الاختيار»، بإحتفال التكفيريين بموت «سالم»، بينما يفكر «المنسي» كيفية تثبيت أرجل الجيش بعد الخطوات التي أتخذوها مع «سالم»، فيقرروا إنشاء تمركز تأميني بمربع «البرث» لكي لا يشعر أهالي سيناء أنهم تركوهم بعد الحادث الذي وقع.

ويعود «المنسي» في أجازة ويحضر لأبنه «حمزة» أفارول الصاعقة الذي كان يريده، وبعد ذلك يسافر مرة أخرى إلى «سيناء» ليذهب مع مجموعته إلى مربع البرث جنوب رفح، فيما يتحدث «عشماوي» مع «عمر رفاعي سرور» حول مخاوفه من أن يحدث في «درنة» ما حدث في «بني غازي» من فرض سيطرة «حفتر» وقواته عليها، بينما يصدر قرار من القيادات التكفيريية بقتل «المنسي» ليتمكنوا من «سيناء».

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.