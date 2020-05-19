 باكستان: مقتل 7 جنود من «فيلق الحدود» في حادثين منفصلين في بلوشستان - بوابة الشروق
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باكستان: مقتل 7 جنود من «فيلق الحدود» في حادثين منفصلين في بلوشستان

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 12:03 م

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 7 جنود من قوات "فيلق الحدود" شبه العسكرية، في حادثين إرهابيين منفصلين بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الإدارة العامة للجيش الباكستاني -حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء- أن 6 جنود، وسائقا مدنيا لقوا مصرعهم في هجوم بعبوة ناسفة وقع في وقت متأخر ليل أمس في منطقة "ماخ" بإقليم بلوشستان استهدف مركبة تابعة لفيلق الحدود كانت عائدة إلى المعسكر الرئيسي بعد القيام بدورية روتينية.

وفي حادث منفصل، لقي جندي أخر حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين بالقرب من منطقة كيش في بلوشستان.

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