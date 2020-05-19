عضو بهيئة كبار العلماء: لا يجوز صلاة عيد الفطر خلف الإمام في التلفاز

قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في المنزل ولا يجوز الصلاة في المساجد أو الساحات في هذه الأيام خوفا على صحة الناس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الصلاة خلف الإمام في التلفاز غير جائزة.

أضاف، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء اليوم الإثنين: «يصلي رب البيت بأهله حفاظا على النفوس وحماية عليها من الأخطاء، وصلاة العيد بعد صلاة الفجر بدقائق معدودات، والوقت مكتوب في النتيجة ومعلوم للناس جميعا، بعد طلوع الشمس، والخطبة جائزة».

وأكد على صحة صلاة المسلم للعيد منفردا، وأنه يجوز أيضا أن يصليها بأهله بتكبيرات ثم ركعتين، مشيرا إلى أن السلام يجب أن يكون في هذا العيد بالفم بأن يقول كل للآخر «كل عام وأنتم بخير» لا السلام باليد خوفا من انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، تسجيل 535 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة، ما يصل بإجمالي عدد الحالات إلى 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.