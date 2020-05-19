المنيا: تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب التعليم الفني بالكمامة

واصلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عملية تسليم المشروعات البحثية، لطلاب النقل بالتعليم الفني، وسط إجراءات وقائية احترازية، وتعليمات بارتداء الكمامة سواء للطلاب والطالبات، أو للجنة التسليم داخل المدارس.

من جانبه أكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية نفذت اليوم الثلاثاء، قرار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخاص بمنع دخول أي مواطن أو موظف ديوان المديرية، أو دواوين الإدارات التعليمية بدون كمامة، وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين وأولياء الأمور المترددين على الدواوين، كإجراء احترازي، والتقليل من الإصابة بالعدوى من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي بدأت منذ يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيًا وإلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا (لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا)؛ حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول، ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.