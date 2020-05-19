وزير خارجية بلجيكا: من المبكر رفع القيود المفروضة على السفر

جددت بلجيكا تمسكها بضرورة الحفاظ على حدود البلاد مغلقة أمام التنقلات غير الضرورية، في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها الخارجية مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان - في تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن ضبط الحدود الخارجية هو حق سيادي لكل دولة، مشيرا إلى أنه من المبكر قيام بعض الدول برفع القيود المفروضة على السفر منذ أكثر من شهرين اثر تفشي وباء (كوفيد - 19 في عموم القارة.

وأشار جوفان إلى أن حدود بلجيكا ستبقى مغلقة في الوقت الحاضر، حيث تريد بلاده مناقشات واضحة وصريحة على المستوى الأوروبي.

ويجري جوفان اتصالات مع نظرائه في الدول المجاورة لبلجيكا لمحاولة التوصل لإجراءات منسقة.

وأقر المسؤول البلجيكي بصعوبة وتعقيد الأمر، لافتا إلى أنه يجب عدم نسف الجهود التي بذلها المواطنون خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة معاينة الوضع الوبائي في الدول الأوروبية وتلك المجاورة لها قبل السماح للمواطنين بالتنقل.