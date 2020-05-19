ألمانيا تسجل 513 حالة كورونا بعد تراجع معدل الإصابات

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

وذكر المعهد -في بيان أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني- أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 175 ألفا و210 حالات، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية".

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 72 حالة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 8007 وفيات، بينما تعافى 155 ألفا و700 شخص.