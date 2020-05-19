 الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 1:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 1:28 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 873 إصابة وثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 25063 حالة إصابة.

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