عاصفة انتقادات تطال ترامب بعد تناوله هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

نانسي بيلوسي: العقار خطر على من في سنك ووزنك.. وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ: تصرف يعطي الناس أملا خاطئا





واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات من جانب الديمقراطيين، بعد إعلانه أنه يتناول منذ حوالى 10 أيام، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا،على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، متجاهلاً توصيات السلطات الصحية الأمريكية بشأنه.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة"، مضيفةً "إنه رئيسنا ومن الأفضل ألا يتناول شيئاً لم يوافق عليه العلماء، خصوصاً في مثل فئته العمرية، ولنقل بمثل فئة وزنه، المسماة السمنة المرضية".

ومن جهته، ندد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بتصريحات ترامب الـ "خطيرة"، موضحاً لقناة "أم أس أن بي سي" أن "ذلك يعطي الناس آمالاً خاطئة... وقد يضعهم بخطر أيضاً".

ويظهر ترامب منذ أشهر حماسةً إزاء النتائج المحتملة لهذا العقار في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشرح ترامب أمام الصحفيين مطولاً خياره تناول العقار كسبيل وقائي. وقال "ستفاجؤون بعدد الأشخاص الذين يتناولونه، خصوصاً من هم في الخط الأمامي. قبل أن يصابوا" بالفيروس وقال إن تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكداً أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ 40 عاماً... الكثير من الأطباء يتناولونه"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار ترامب إلى أن خياره تناول العقار يأتي بمبادرة شخصية لكنه تلقى الضوء الأخضر من طبيب البيت الأبيض، موضحا: "قلت له: ماذا تعتقد؟ وأجاب: إذا شئت ذلك. وأجبته: نعم أود ذلك".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه ليست لديه "أية عوارض" لمرض كوفيد-19، مشيراً إلى أنه يخضع بصورة منتظمة لفحوص مخبرية لتبيان ما إذا كان مصاباً بالفيروس وقد أتت نتائج جميع هذه الفحوص لغاية اليوم سلبية.

وبدا ترامب مسروراً بالأثر الفجائي الذي خلفه هذا الإعلان، حيث قال للصحفيين: "كنت أنتظر أن أرى عيونكم تلمع عندما أقول هذا... نعم، أتناوله منذ أسبوع ونصف وما زلت هنا!".

بدوره، أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي أنه "بعد نقاشات عديدة" مع ترامب، استنتج أن "الفوائد المحتملة لهذا العلاج تفوق المخاطر المتصلة به".

والكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت دراسة نشرت قبل حوالى 10 أيام في مجلة "نيو انجلاند" الطبية أنّ تناول عقار هيدروكسي كلوروكين لم يؤد إلى أي تحسن كبير أو تدهور كبير في حالة مرضى بكوفيد-19 يعانون من عوارض خطرة.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية والكندية حذرت في نهاية أبريل من خطورة استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدام هذا العقار يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة. وحذرت خصوصاً من "مخاطر التعرض لاضطرابات في ضربات القلب"، بسبب تناوله.