محافظة سوهاج: إزالة 25 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز

أعلنت محافظة سوهاج، إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 3 حالات بمساحة 3 قراريط و2 سهم بقرية بني حميل، وإزالة حالة تعد بمساحة 100 متر مخالة لشروط البناء بقرية الغابات، وإزالة حالة عبارة عن ردم قواعد لسور 70 متر طولي مخالف شروط البناء بقرية أولا عليو.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، حالة تعد بناء سور بطول 13 مترا وارتفاع مترين بالشارع بقرية المشايخ بأولاد يحيي بحري، وفي مركز ومدينة جرجا تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بيت داوود على مساحة 7 قراريط و12 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إزالة لـ5 حالات منها 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة عبارة عن سور بلوك على مساحة 13 سهما، كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف داخل الحيز العمرانى ببندر طهطا على مساحة 140 مترا.
وفي مركز ومدينة المراغة، تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية ببندر المراغة وبزمام قرية بني هلال التابع لوحدة قروي بناويط، وهي عبارة عن تعديات بالبناء على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهما بما يساوي 435 مترا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض والأسمنت.
وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ إزالة لحالتين تعد بقرية عرابة أبو الدهب على مساحة قيراطين ونصف القيراط أراضي زراعية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5.5 قيراط، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.