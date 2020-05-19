محافظة سوهاج: إزالة 25 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز

أعلنت محافظة سوهاج، إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 3 حالات بمساحة 3 قراريط و2 سهم بقرية بني حميل، وإزالة حالة تعد بمساحة 100 متر مخالة لشروط البناء بقرية الغابات، وإزالة حالة عبارة عن ردم قواعد لسور 70 متر طولي مخالف شروط البناء بقرية أولا عليو.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، حالة تعد بناء سور بطول 13 مترا وارتفاع مترين بالشارع بقرية المشايخ بأولاد يحيي بحري، وفي مركز ومدينة جرجا تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بيت داوود على مساحة 7 قراريط و12 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إزالة لـ5 حالات منها 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة عبارة عن سور بلوك على مساحة 13 سهما، كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف داخل الحيز العمرانى ببندر طهطا على مساحة 140 مترا.

وفي مركز ومدينة المراغة، تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية ببندر المراغة وبزمام قرية بني هلال التابع لوحدة قروي بناويط، وهي عبارة عن تعديات بالبناء على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهما بما يساوي 435 مترا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض والأسمنت.

وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ إزالة لحالتين تعد بقرية عرابة أبو الدهب على مساحة قيراطين ونصف القيراط أراضي زراعية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5.5 قيراط، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.