صحة سوهاج: تعافي 20 شخصا من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عن تعافي 20 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخروجهم من مستشفيات العزل وعودتهم إلى منازلهم من بينهم سيدة عمرها (70 عاما) تعافت من الإصابة بعد 5 أيام فقط من العلاج.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم - أن المتعافين 12 ذكورا و8 إناث من مختلف الفئات العمرية حيث تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 70 عاما، لافته إلى أنه من بين المتعافين سيدة تبلغ من العمر (70 عاما) وتم عزلها بعد إصابتها بالفيروس بمستشفى العزل بأبو تيج بأسيوط حيث تعافت خلال فترة العلاج التي لم تتجاوز 10 أيام وتحولت نتيجة تحليل عيناتها من إيجابية إلى سلبية بعد 5 أيام فقط من العزل وتم خروجها من المستشفى بعد التأكد من تمام تعافيها.

وكانت محافظة سوهاج قد سجلت ما يزيد عن 100 حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" بمختلف قرى ومراكز المحافظة، توفى منها 11 حالة.