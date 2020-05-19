حلت الفنانة ستيفاني صليبا ضيفة على حلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامج «اغلب السقا» الذي تقدمه رزان مغربي على قناة «إم بي سي مصر».

وفاز السقا على ستيفاني وترك لها تحديد المؤسسة الخيرية التي سيتم التبرع لها بقيمة الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه؛ فاختارت الفنانة اللبنانية مؤسسة 57357 لعلاج السرطان.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين بالجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه يتبرع بها الفائز لإحدى المؤسسات الخيرية.