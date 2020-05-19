الصين تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية أن ثلاثة من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، بينما انتقلت الثلاث إصابات الأخرى محليا، منها اثنتان في مقاطعة جيلين وواحدة في مقاطعة هوبي.

ولم تسجل وفيات بسبب المرض يوم الاثنين، وفقا للجنة.

وحتى أمس الاثنين، وصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي إلى 82960، بما في ذلك 85 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، و78241 شخصا خرجوا بعد الشفاء، بينما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.