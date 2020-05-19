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عصابة «أقنعة صلاح» حديث الصحف العالمية

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 11:18 م

ألقت الصحافة العالمية، الضوء على إلقاء القبض على عصابة ترتدى قناع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لسرقة المتاجر بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص، يرتدون قناع محمد صلاح، متخصصين في سرقة المحلات التجارية.

وسلط موقع «بليتشير روبرت» الضوء على هذه العملية، ناقلًا الخبر، بالإضافة إلى صورة أحد المشجعين الذين يرتدون قناع صلاح.

من جانبه أضاف موقع «جول العالمي» أن الشرطة المصرية اعتقلت تشكيل عصابي من أربعة أشخاص أثناء محاولتها سرقة أحد المتاجر في مدينة مصر، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتغطية وجوههم باستخدام أقنعة نجم ليفربول محمد صلاح.

وأضاف الموقع أن أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، يعد النجم الرياضي الأكبر في مصر، حيث سجل 41 هدفًا في 67 مباراة لمنتخب بلاده.

 


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