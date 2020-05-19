الخطوط الجوية التايلاندية تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها

أعلن مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية التايلاندية ستقدم طلبا للإعلان عن إفلاسها أمام محكمة الإفلاس المركزية، وذلك من أجل إعداد خطة إعادة هيكلتها.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا القول إن هذا هو أفضل خيار لمساعدة الشركة المتعثرة. ووفقا لخطة إعادة الهيكلة، فإن الشركة لن تتلقى مساعدات مالية من الحكومة ولن يتم تسريح موظفيها البالغ عددهم 20 ألف موظف.

وقال تشان أوشا "إنه قرار صعب ولكنه يصب في المصلحة العامة ".

وقال "اليوم حان وقت إظهار الشجاعة لإجراء عملية إعادة الهيكلة أمام المحكمة. اليوم تايلاند ودول العالم يواجهون أزمة. على تايلاند إنفاق أموال لمساعدة المزارعين والعاملين باليومية والآخرين الذين يعملون بكد من جل أسرهم".

وأضاف: "مشكلة فيروس كورونا لم تنته بعد. المسألة الأكثر خطورة هى استمرار معيشة المواطنين في تايلاند. لا أعلم متى يمكنهم العودة لعملهم الطبيعي. هذه أزمة سوف تستمر في المستقبل".

وأوضح رئيس الوزراء أن شركة الخطوط الجوية التايلاندية سوف تستمر في العمل.

وقال: "في ظل إدارة محترفة، سوف تستعيد قوتها مجددا. أفراد طاقم عملها سوف يحتفظون بوظائفهم وسوف يتم إعادة هيكلتها. المحكمة هى من سوف تقرر التفاصيل".