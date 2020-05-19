تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه؛ لحيازته 6 آلاف و855 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جوانتي، كمامة، مطهرات" مجهولة المصدر، معدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، حول قيام مالك المَحِل، بالاتجار في المستلزمات الطبية، مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات، واستهداف المَحِل، تم ضبط المسئول عنه، وتحريز المضبوطات، عقب تحرير محضر "جنح" بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.