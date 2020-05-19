البرازيل تقدم برنامجا وطنيا لدعم الشركات الصغيرة وتنشره في الجريدة الرسمية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن برنامجا وطنيا لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يحمل اسم "برونامبي"، قد دخل حيز التنفيذ بمقتضى قانون وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن البرنامج، المرتبط بالأمانة الخاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمعنية بالإنتاج والتوظيف والتنافسية، يهدف إلى تطوير وتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة.

ومن المقرر أن تزيد الحكومة الاتحادية من حجم مشاركتها في صندوق ضمان عمليات السوق، بمبلغ 9ر15 مليار ريال برازيلي، لتتمكن من تغطية المعاملات التي تم التعاقد عليها بموجب برنامج "برونامبي".