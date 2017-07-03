تأمين تنفيذ 23 قرار إزالة لـ3 عقارات مخالفة بمنتزه الإسكندرية

أمنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبدالرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملات ميدانية مكبرة لحي ثان المنتزه بقيادة الدكتور ياسر الجندي؛ استهدفت تنفيذ 23 قرار إزالة لـ3 عقارات مخالفة كائنة في عزبة الرحامنة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وشهدت الحملة الأمنية عملية تسليم العقار الأول، الكائن في الشارع المتفرع من شارع مصطفى كامل، منطقة الرحامنة، لمقاول الهدم لتكسير حوائط خارجية، بدءًا من الطابق رقم 9 وحتى 11 علوي، وتكسير هياكل خرسانية ومبانِ من الطوابق 12 وحتى 19 علوي، وأعطى لمقاول الهدم 120 يوما لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام "2، و68، و269، و270" لسنة 2020، والقرارات "193، و194، و222، و319، و320، و321، و322" لسنة 2019، وبلغ مسطح الطابق الواحد 830 مترًا مربعًا.

هذا بالإضافة إلى تأمين إزالة العقار الثاني، والكائن في شارع سيد أبو زيد، المتفرع من شارع الملاحة، طريق مصطفى كامل، منطقة الرحامنة، حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم، لإزالة هياكل خرسانية ومبانِ من الطابق 13 وحتى 18 علوي، وأعطى 60 يومًا، لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام "68، و133، و190، و191، و192، و215، و216، و238، و239، و317، و318" لسنة 2019، وبلغ مسطح الطابق الواحد 410 أمتار مربعة.

كما تم تأمين عملية تسليم العقار الثالث، والكائن بناصية شارع رقم 2 والمتفرع من شارع سيد أبوزيد، المنبثق من شارع مصطفى كامل، لمقاول الهدم بدءًا من الطابق الأرضي والأول علوي، كونهم بدون ترخيص، لإزالة مسطح الأعمال المخالفة بمساحة 125 مترًا مربعًا، حيث تم هدم العقار في الحال حتى سطح الأرض، تنفيذًا لقرار الإزالة رقم 793 لسنة 2020.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات العقارات الـ3 تمهيدًا للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.