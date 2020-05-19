حبس المتهم بإلقاء مولوتوف على كنيسة العذراء في الإسكندرية 4 أيام

قررات نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس المتهم بإلقاء عبوة بها مادة حارقة "مولوتوف" على كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس، الكائنة في منطقة غبريال، شرقي المحافظة، في محاولة منه لإشعال النيران بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، محامي عام نيابات المنتزه الكلية، فحص حالة المتهم النفسية؛ حيث سبق إيداعه مستشفى الأمراض النفسيه، مع استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وإفادتها بها.

وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ألقت القبض على المتهم ومحل إقامته شارع 20 التابع لمنطقة "دُنا" بالرمل الميري.

وجاءت عملية القبض، عقب إبلاغ مسئولي الكنيسة بالواقعة، حيث سجلت كاميرات المراقبة التابعة للكنيسة تفاصيل الحادث، الذي وقع فجر السبت، ولم يٌسفر عنها أي إصابات أو ضحايا أو تأثيرات على مبنى الكنيسة.

يذكر أن الكنيسة تعيش هذه الآونة، أيام الخماسين، وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "عيد القيامة"، وعيد الخمسين "عيد العنصرة" وهى فترة فرح؛ فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.