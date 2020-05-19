انشقاق معارضين يساريين يعرض حزب الرئيس الفرنسي لخسارة الأغلبية في الجمعية الوطنية

يبدو أن انشقاق معارضين يساريين، سوف يعرض حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمى له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لفقدان أغلبيته في الجمعية الوطنية، على الرغم من أن حلفائه سوف يعملون على دعم الحكومة.

وقد أعلنت مجموعة تتألف من 16 من الأعضاء الحاليين والسابقين بالكتلة البرلمانية التابعة لماكرون، بجانب نائب بحزب الخضر، تشكيل كتلة جديدة تركز بصورة أكبر على القضايا الاجتماعية والبيئية.

وسوف تؤدي هذه الخطوة لانخفاض أعداد المقاعد التي يشغلها حزب ماكرون من 295 إلى 288 مقعدا في الجمعية المؤلفة من 577 مقعدا، ما يجعل الحزب يفتقر لمقعد واحد ليحظى بالأغلبية بمفرده.

مع ذلك، فإن الحركة الديمقراطية، المتحالفة مع حزب الجمهورية إلى الأمام، سوف تعطي الحكومة 46 مقعدا، ما سوف يضمن عدم تعرض أغلبية الحزب للخطر.