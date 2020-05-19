قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مستشفيات العزل وأماكن العزل الأخرى من المدن الجامعية ونزل الشباب لازالت قادرة على استيعاب إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بالرغم من ارتفاع الأعداد.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن 450 إصابة من إجمالي الإصابات المسجلة أول أمس تم إحالتها إلى نزل الشباب والمدن الجامعية، لافتًا إلى أنها حالات إصابة خفيفة لا تظهر عليها أعراض.

وأشار إلى أن الإصابات التي تمكث بالمدن الجامعية ونزل الشباب أسرع في الشفاء، بمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وبأقل تدخل طبي ممكن، متابعًا: «هذا المؤشر يعطينا طمأنينة لأن عدد الحالات المتعافية كبيرة، ومعظم الإصابات تنتمي للنوع الخفيف، عدا 15% من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و15 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 12764 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 4001 حالات، من ضمنهم 3440 متعافيًا.