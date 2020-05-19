وزير المالية الفرنسي: صندوق التعافي الأوروبي لن يكون متاحا قبل عام 2021

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن صندوق التعافي الأوروبي، الذي اقترحته فرنسا وألمانيا، لن يكون متاحا قبل عام 2021.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن إنشاء الصندوق مازال يواجه عقبات خلال المفاوضات" الصعبة" المقررة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال لومير في لجنة التمويل بالجمعية العامة "من المرجح أن لا يكون الصندوق جاهزا قبل بداية عام 2021".

وأضاف لو مير أنه عملية التوصل لصيغة نهائية للإجراءات سوف تحتاج وقتا، موضحا أن الصندوق سوف يكون له صله بميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا بشأن الصندوق ضروري، ولكنه ليس كافيا، مضيفا أنه على الدولتين إقناع الدول المترددة ومنها النمسا والدنمارك والسويد وهولندا.

وقال لو مير "الأمر سوف يكون صعبا، دعونا لا نحفي ذلك".