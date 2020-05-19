مصرع 26 شخصا وإصابة 970 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

هدية العيد من MG لعملائها.. 25 ألف جنيه تخفيض على MG6 بمناسبة عيد الفطر المبارك

غرفة السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

تمديد العمل بالرسوم المفروضة على واردات مصر من الحديد والبليت حتى أكتوبر