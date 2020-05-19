مصرع 26 شخصا وإصابة 970 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

لقى 26 شخصا حتفهم وأصيب 970 آخرين بجروح في 822 حادثا مروريا بالجزائر خلال الفترة من 10 الى 16 مايو الجاري.
وبحسب حصيلة أعلنتها المديرية العامة للحماية المدنية اليوم فقد تم تسجيل أكبر حصيلة بولايـة الأغواط (وسط) بوفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في 10 حوادث مرورية وتم إسعافهم وتحويلهــم إلى المستشفيات.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 956 تدخلا لإخـماد 688 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 5235 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 4753 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.
وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1609 عملية تحسيسية توعية للمواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.
كما قامت وحدات الحماية بـ 1783 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 8568 فرد حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 1081 سيارة إسعاف و1125 شاحنة مضخة.